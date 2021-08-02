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Инфекционист Тимаков заявил о возможности вакцины защищать от постковидного синдрома
Общество
Инфекционист Тимаков заявил о возможности вакцины защищать от постковидного синдрома
Федеральное агентство новостей

, 2 августа. Вакцинация от COVID-19 защищает от постковидного синдрома при заражении коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, привившихся людей нет в реабилитационных центрах. Он отметил, что предварительные данные ученых свидетельствуют о том, что вакцина спасает от постковидного синдрома. Об этом информирует РИА Новости.

Важность ревакцинации от коронавируса объяснили россиянам. По словам врача Юлии Ткаченко, высокая концентрация антител необходима для защиты от новых штаммов коронавируса. Дополнительные дозы вакцины необходимы именно для увеличения этого показателя.

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