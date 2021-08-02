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«Темная тема» оказалась бесполезна для экономии заряда аккумулятора смартфона
Технологии
«Темная тема» оказалась бесполезна для экономии заряда аккумулятора смартфона
pixabay.com

Вашингтон, 2 августа. Использование «темной темы» для экономии заряда смартфона не оказывает особого влияния на продолжительность работы гаджета. Об этом сообщили американские ученые.

Специалисты провели ряд экспериментов со смартфонами Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3. Исследователи тестировали «темный режим», используя различные приложения устройств. Результат показал, что экономия заряда гаджетов с яркостью 30-50% в таких условиях составляет 3-9%.

Однако наибольшая экономия энергии происходит в обычном режиме с полной яркостью экрана. Сохранения заряда при отказе использования «темного режима» составляет почти 47%.

Максимальная яркость экрана смартфона может привести к перегреву устройства и дальнейшей поломке его батареи, передает RT. На ухудшение работы телефона также может указывать выход из строя динамиков, экрана, модема или камеры.

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