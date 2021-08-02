Невосприимчивость людей к COVID-19 связали с содержанием лимфоцитов в крови

Москва, 2 августа. Некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции. Причины такого парадокса назвал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Коллеги Тотоляна провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа. Кроме того, практически невосприимчивы к коронавирусу те, у кого в крови сохраняется высокое содержание лимфоцитов. "Везунчиками" становятся и некоторые носители генетических маркеров, передает РИА Новости.

Что касается лимфоцитов, то хороший уровень содержания этих клеток в крови свидетельствует о том, что у человека есть меньше шансов заразиться. Однако заболеть человек все же может, но заболевание не будет протекать в тяжелой форме.

Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, что невосприимчивость к инфекции — это очень редкое является. Оно может наблюдаться у людей с сильным иммунитетом.