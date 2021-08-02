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Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Феттеля лишили подиума на Гран-при Венгрии
Спорт
Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Феттеля лишили подиума на Гран-при Венгрии
wikipedia.org  /  Lukas Raich / CC BY-SA 4.0

Будапешт, 2 августа. Результат немецкого пилота «Формулы-1» Себастьяна Феттеля на Гран-при Венгрии был аннулирован, а самого пилота дисквалифицировали. Такие данные привели на сайте первенства.

Феттель представляет команду Aston Martin. Как сообщили в «Формуле-1», гонщик не предоставил нужный для проверки объем топлива. После заезда 1 августа в машине Феттеля оставалось 0,3 литра топлива, в то время как по правилам технического регламента в баке должен оставаться как минимум литр горючего.

Феттель потерял право на второе место Гран-при Венгрии. Теперь его позицию занимает пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замыкает Карлос Сайнс из Ferrari. Триумфатором Гран-при Венгрии стал пилот команды Alpine Эстебан Окон, пишет RT.

Тем временем российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр признался, что у него нет водительских прав и личного автомобиля. Его можно встретить на дорогах, однако лишь в роли пассажира общественного транспорта.

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