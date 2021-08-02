Теннисист Хачанов отреагировал на нападки в сторону российских спортсменов

Токио, 2 августа. Представители американской сборной на Олимпийских играх в Токио начали обвинять Россию в «сокрытии мошенничества». Ситуация привлекла внимание теннисиста Карена Хачанова.

Хачанов оказался возмущен безосновательными обвинениями со стороны американских спортсменов в сторону российской команды. Он отметил, что подобное отношение вызывает только негативные чувства и обиду, передает RT.

«Я чист, и скрывать мне нечего. Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, — это обидно. Но надеюсь, что скоро все поменяется, потому что это невыносимо», — заявил Хачанов.

Хачанов является серебряным олимпийским призером в одиночном разряде. Спортсмен уступил в финале немцу Александру Звереву и завоевал второе место на Олимпиаде.