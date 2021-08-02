Российские автоэксперты дали советы по предотвращению ДТП с участием диких зверей

Москва, 2 августа. Аварий с участием диких животных насчитывается множество в России. Есть ли способ избежать серьезных столкновений, рассказали автоэксперты.

Рекомендуется уступить животному дорогу, если есть такая возможность, отметил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Он призывает водителей не «вилять» на дорогах, если полотно скользкое или мокрое. Машину может занести, передают «Известия».

«Если дорогая сухая, то нужно постараться объехать. Кроме того, необходимо помнить и о превентивных мерах безопасности», — напомнил Канаев.

Если на дорогу выскочил крупный зверь, универсальную рекомендацию по действиям в этой ситуации дать сложно, сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Экстренное торможение может быть опасно.

Специалисты рекомендуют не игнорировать дорожные знаки «Дикие животные». Следует снижать скорость на потенциально опасных участках и быть внимательным, особенно зимой, заключили эксперты.

Одними из самых опасных животных, столкновение с которыми может привести к смерти, являются лоси. Сохатый стал причиной гибели трех людей на трассе под Тюменью. Зверь выскочил на дорогу, водитель попытался его объехать, но маневр оказался фатальным.