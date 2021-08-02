Россиянам назвали способы вычислить финансовую пирамиду

Москва, 2 августа. Финансовая пирамида всегда отличается от других проектов несколькими признаками. Их перечислила основатель цифровой платформы «Инициатор» Венера Шайдуллина.

В пирамиде отсутствует лицензия Банка России на осуществление финансовой деятельности. Также признаками пирамид являются обещание вкладчикам дохода выше рыночного, обещание получить доход после привлечения новых людей в пирамиду и невозврат денег по первому требованию.

На мошенников будет указывать агрессивный маркетинг в СМИ и Сети. Россиянам советуют проверить организацию, прежде чем вкладывать в нее какие-либо деньги. Сейчас популярность набирают пирамиды с использованием криптовалют, информируют «Известия».

Мошенники начали использовать поддельные сайты для предоставления государственных выплат. Если вас обманули, эксперты советуют немедленно заблокировать карту и операции по счету, позвонив в банк по телефону горячей линии. После этого подать заявление в полицию.