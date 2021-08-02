Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 04:34
04:28
Общество
Собянин исключил тотальные проверки бизнеса на вакцинацию работников
04:09
Спорт
Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Феттеля лишили подиума на Гран-при Венгрии
04:08
Спорт
Теннисист Хачанов отреагировал на нападки в сторону российских спортсменов
04:01
Общество
Российские автоэксперты дали советы по предотвращению ДТП с участием диких зверей
04:00
Общество
Россиянам назвали способы вычислить финансовую пирамиду
04:00
Шоу-бизнес
Мы с ним одной школы: режиссер Юрий Попович об актере Владиславе Котлярском
03:59
Армия
Разведку у рубежей России за неделю провели 50 иностранных самолетов и БПЛА
03:55
Общество
Неправильная езда на механике может обернуться дорогим ремонтом автомобиля
03:51
Происшествия
Пятилетняя девочка попала в больницу из-за лесных пожаров в Пескаре
03:49
Общество
Западные зрители оказались в восторге от советского мультика про русалочку
Все новости

Разведку у рубежей России за неделю провели 50 иностранных самолетов и БПЛА
Армия
Разведку у рубежей России за неделю провели 50 иностранных самолетов и БПЛА
https://pixabay.com/

Москва, 2 августа. Полсотни зарубежных самолетов и беспилотников вели разведку у границы России за неделю. Соответствующие данные инфографики привели в Минобороны РФ.

Из опубликованной информации следует, что у российских границ пролетали 40 самолетов-разведчиков и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все они состоят на вооружении зарубежных стран, передала газета «Красная звезда».

Полеты проходили под надзором радиолокационных систем России. Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено, пишет RT.

В России будет проходить военно-технический форум «Армия-2021». На мероприятии в Хабаровске состоится динамический показ возможностей инженерных войск Восточного военного округа РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Разведку у рубежей России за неделю провели 50 иностранных самолетов и БПЛА
минобороны армия границы россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru