Разведку у рубежей России за неделю провели 50 иностранных самолетов и БПЛА

Москва, 2 августа. Полсотни зарубежных самолетов и беспилотников вели разведку у границы России за неделю. Соответствующие данные инфографики привели в Минобороны РФ.

Из опубликованной информации следует, что у российских границ пролетали 40 самолетов-разведчиков и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все они состоят на вооружении зарубежных стран, передала газета «Красная звезда».

Полеты проходили под надзором радиолокационных систем России. Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено, пишет RT.

В России будет проходить военно-технический форум «Армия-2021». На мероприятии в Хабаровске состоится динамический показ возможностей инженерных войск Восточного военного округа РФ.