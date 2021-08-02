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Неправильная езда на механике может обернуться дорогим ремонтом автомобиля

  /   Обновлено: 02 августа 2021 03:59
Общество
Неправильная езда на механике может обернуться дорогим ремонтом автомобиля
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 2 августа. Водители машин с механической коробкой передач допускают множество ошибок, которые могут навредить дорогому агрегату. Об этом заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Любители быстрого разгона часто уменьшают срок службы коробки передач. Это связано с переключением передачи без нажатия на педаль сцепления, передает «Прайм».

Переключение на повышенную передачу после выкручивания мотора почти до отсечки также недопустимо. Не стоит постоянно держать руку на рычаге и перескакивать на пониженную передачу через несколько других. Все эти ошибки могут навредить не только коробке, но и стать причиной поломки перекрута мотора, ремонт которого довольно дорогостоящий.

Егор Васильев ранее рассказал, что может навредить автоматической коробке передач. К этим факторам относятся буксировка тяжелых прицепов и использование сразу двух педалей при быстром старте.

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управление ошибки механика
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