Неправильная езда на механике может обернуться дорогим ремонтом автомобиля

Москва, 2 августа. Водители машин с механической коробкой передач допускают множество ошибок, которые могут навредить дорогому агрегату. Об этом заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Любители быстрого разгона часто уменьшают срок службы коробки передач. Это связано с переключением передачи без нажатия на педаль сцепления, передает «Прайм».

Переключение на повышенную передачу после выкручивания мотора почти до отсечки также недопустимо. Не стоит постоянно держать руку на рычаге и перескакивать на пониженную передачу через несколько других. Все эти ошибки могут навредить не только коробке, но и стать причиной поломки перекрута мотора, ремонт которого довольно дорогостоящий.

Егор Васильев ранее рассказал, что может навредить автоматической коробке передач. К этим факторам относятся буксировка тяжелых прицепов и использование сразу двух педалей при быстром старте.