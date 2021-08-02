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Пятилетняя девочка попала в больницу из-за лесных пожаров в Пескаре
Происшествия
Пятилетняя девочка попала в больницу из-за лесных пожаров в Пескаре
pxhere.com

Пескара, 2 августа. Лесные пожары в итальянском городе Пескара стали причиной госпитализации пяти человек. Среди пострадавших находится пятилетняя девочка.

Возгорание произошло в лесном массиве на территории итальянского города Пескара. Тушением пламени занимаются наземные команды и два самолета, передает газета Repubblica.

Сотрудники служб держат ситуацию под контролем. На данный момент они провели эвакуацию больше ста человек. Однако пять местных жителей были отправлены в больницу. Среди них находится пятилетний ребенок.

Массовые возгорания лесного массива были также зафиксированы на территории Греции. На помощь европейской стране пришла Россия, которая выделила не только специалистов, но и самолет-амфибию.

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италия пожары лес
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