Пятилетняя девочка попала в больницу из-за лесных пожаров в Пескаре

Пескара, 2 августа. Лесные пожары в итальянском городе Пескара стали причиной госпитализации пяти человек. Среди пострадавших находится пятилетняя девочка.

Возгорание произошло в лесном массиве на территории итальянского города Пескара. Тушением пламени занимаются наземные команды и два самолета, передает газета Repubblica.

Сотрудники служб держат ситуацию под контролем. На данный момент они провели эвакуацию больше ста человек. Однако пять местных жителей были отправлены в больницу. Среди них находится пятилетний ребенок.

Массовые возгорания лесного массива были также зафиксированы на территории Греции. На помощь европейской стране пришла Россия, которая выделила не только специалистов, но и самолет-амфибию.