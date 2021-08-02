Западные зрители оказались в восторге от советского мультика про русалочку

Лос-Анджелес, 2 августа. Забытый детский мультик о «советской русалочке» привлек внимание западных зрителей. Иностранцы смогли понять картину даже без перевода.

Советские мультфильмы являются фаворитами многих зарубежных зрителей из-за их отличия от анимационных картин компании Disney. Особое внимание отечественные киноленты привлекают из-за своей особой индивидуальности.

Однако наибольшее впечатление среди иностранцев вызвал мультфильм «В синем море, в белой пене...», выпущенный в 1984 году. Западные зрители пришли в восторг от абсурдности происходящего и музыкальных номеров. Они отметили, что картина отличается сюрреализмом и фантастическим сюжетом.

Работу советских аниматоров также оценили пользователи Сети. Многие пришли в восторг от «безумия кинокартины». Некоторые отметили поучительный сюжет мультфильма, который указывает на важность человеческого счастья вне зависимости от наличия денег.

Восхищение иностранных пользователей вызывают не только советские мультики, но и бесстрашные поступки русских людей. Внимание пользователей привлекла россиянка, которая отправилась на рыбалку в компании с диким медведем.