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«Баня нас защитит»: The Independent рассказал о русской парной традиции
Общество
«Баня нас защитит»: The Independent рассказал о русской парной традиции
Невские Новости

Москва, 2 августа. Долгое время баню ассоциировали с мафией, выпивкой и проститутками, но постепенно начинает возвращаться историческое отношение к процессу парения.

Банный чемпионат прошел в Ногинске под Москвой, в соревнованиях приняли участие десять ведущих мастеров, которые выступили с короткими программами. За их работой следили десять других специалистов, оценивая кандидатов по 16 критериям, от качества парения до уровня безопасности. Мероприятие попало в центр внимания британского издания The Independent.

«Когда-то баня была местом для проституток и пьянок, но сейчас она превращается в храм здоровья. В бане душа и тело обретают единение и покой. Дешевле психотерапевта не найти», — отметил бывший офицер спецназа Евгений Климов, недавно открывший свою баню.

Мастера из Ростова-на-Дону, участвовавшие в чемпионате, заверили, что в современных условиях, когда «мир перевернулся вверх тормашкам», Россию защитит баня. Победителем соревнований стал Дмитрий Орлов, который три года назад бросил работу инженера-консультанта и стал банщиком.

Блогер ранее рассказала, как иностранцы воспринимают русскую традицию париться бане. Они считают, что это занятие подходит исключительно героям.

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россия баня The Independent
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