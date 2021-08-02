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Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании трех фотомоделей
Шоу-бизнес
Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании трех фотомоделей
instagram.com  /  @princesseugenie

Рим, 2 августа. Законный супруг британской принцессы Евгении Джек Бруксбэнк отправился в рабочую поездку на территорию Италии. Однако его заметили на яхте в кругу трех красоток.

Изначально оба супруга вместе планировали провести романтический отпуск в Италии. Но Евгении пришлось остаться дома с пятимесячным сыном. Джек поехал один, чтобы принять участие в благотворительном бале, сообщает Daily Mail.

Кадры с «командировки» попали в Сеть. На них Бруксбэнк находится в окружении трех красоток-знаменитостей. Ими оказались экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и две фотомодели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини. Мужчина при этом постоянно был на связи со своей супругой. Очевидцы рассказывают, что он неоднократно отправлял сообщения своей жене и даже звонил ей в Лондон. Прилежный супруг позволял себе отвлекаться только для объятий на фото с приглашенными женщинами.

В разлуке с близкими вынуждена оставаться также принцесса Монако Шарлен. Княгиня живет вдали от семьи из-за серьезной болезни. Медики запретили принцессе летать, поэтому она не может вернуться из Африки в родной город, где сейчас находятся ее родные.

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италия яхта принцесса евгения джек бруксбэнк
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