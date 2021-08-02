Две девочки получили травмы при столкновении автомобилей в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 2 августа. Авария с участием двух иномарок произошла в Южно-Сахалинске. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались две девочки.

Согласно предварительным данным, водитель за рулем Surf ехал по улице Железнодорожной с севера на юг. Он проехал перекресток с улицей Деповской на моргающий сигнал светофора. В этот момент по улице Железнодорожной с юга на север двигалась Toyota Belta.

Автомобили столкнулись. Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка. Ее увезли в больницу. Еще одна 14-летняя пассажирка получила травмы. Ее осматривают врачи. По уточненным данным ОГИБДД Южно-Сахалинска, маленький ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Еще одна авария, в которой пострадал четырехлетний ребенок, произошла в Екатеринбурге на 33 километре кольцевой дороги. Столкнулись сразу четыре автомобиля, одним из участников ДТП стал катафалк.