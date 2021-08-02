«Газпром» урезал поставки газа в европейские подземные хранилища

Москва, 2 августа. Компания «Газпром» снизила объемы закачки в крупные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Снижение поставок газа в хранилища наблюдаются в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер). Сократилась закачка газа и по газопроводу «Ямал-Европа», который поступает в ФРГ через Белоруссию и Польшу, на 30-40%, говорится на сайте компании.

Европейские хранилища опустошены повсеместно, но заполнение российских — приоритетно. Потребность закачки увеличилась на 16 млрд кубометров в 2021 году. После холодной зимы баланс газа остродефицитен. И восстановление запасов осложняется нехваткой СПГ на мировом рынке.

Экспорт сжиженного природного газа путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без одобрения «Газпрома» может спровоцировать сокращение денежных поступлений в бюджет страны. Такой исход возможен при росте числа экспортеров СПГ.