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Сотрудники «Барьера» назвали преимущества фильтрованной воды над бутилированной
Общество
Сотрудники «Барьера» назвали преимущества фильтрованной воды над бутилированной
unsplash.com  /  Manki Kim

Москва, 2 августа. Покупка воды в бутылках вовсе не гарантирует получение качественного продукта, к тому же пластиковые тары могут негативно сказаться на здоровье человека.

Несколько лет назад содержание микробов в воде некоторых производителей в 70 раз превышало норму. Сейчас контроль за качеством питьевой воды увеличился, однако в магазинах все равно можно найти небезопасную продукцию, сообщили «Российской газете» специалисты «Барьера».

Пластиковые бутылки вредят не только природе, но и здоровью человека. Некоторые ученые полагают, что материал, из которого производят тару, после долгого хранения на солнце может провоцировать рак.

Получить богатую цинком и магнием воду можно и в домашних условиях при помощи фильтров. Такой способ гораздо экономнее и безопаснее. Важно правильно выбирать производителя и следить за сроком использования очистителя воды.

Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева ранее развеяла миф о пользе воды при похудении. Этот напиток не избавляет человека от лишних килограммов, он лишь может притупить чувство голода.

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