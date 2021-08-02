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Одновитковая схема позволит космическим кораблям долетать до МКС за два часа
Общество
Одновитковая схема позволит космическим кораблям долетать до МКС за два часа
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Москва, 2 августа. Космические корабли смогут добираться до Международной космической станции (МКС) по одновитковой схеме, потратив на это около двух часов.

Сейчас расчетное время полета до МКС составляет 2 часа 7 минут. Корабли могут долетать и за 1 час 20 минут при ускорении, но этого не стоит делать для безопасности. Об этом рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин, информирует ТАСС.

В Роскосмосе ожидают завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС) к 2028 году. Научно-технический совет Роскосмоса советовал предусмотреть создание эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025.

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