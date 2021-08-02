Камчатский инспектор Росрыболовства требовал «откат» в виде 100 кг красной икры

Петропавловск-Камчатский, 2 августа. Инспектор Росрыболовства Камчатки попался на вымогательстве взятки через посредника. Сотрудник потребовал центнер красной икры за молчание по административному правонарушению.

Следствие считает, что в июле этого года во время проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе были обнаружены нарушения при добыче водных биологических ресурсов. Инспектор должен был составить протокол, однако начал вымогать у членов коренной общины целых 100 кг красной икры, чтобы уберечь их от ответственности. Подозреваемый также обещал правонарушителям свое покровительство.

После этого инспектор Росрыболовства направил своего посредника, который получил взятки в виде центнера икры стоимостью 450 тыс. рублей. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту вымогательства.

Тем временем на взятке также был пойман капитан моторной яхты. Кронштадтский районный суд Петербурга признал его виновным по делу о взяточничестве.