Трамп готов предоставить доказательства фальсификации на выборах президента США

Вашингтон, 2 августа. Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал предоставить новые доказательства нарушений, допущенных на президентских выборах США в 2020 году.

Беспрецедентные случаи мошенничества и нарушения есть. Многие факты уже известны, еще больше будет обнародовано в ближайшее время, заявил Трамп.

Экс-президент также обвинил в предвзятости некоторые СМИ. По его словам, существуют издания, которые имеют тесную связь с «радикальными левыми демократами».

Недавно Конгресс США обвинил Трампа в давлении на минюст США. По мнению законодателей, бывший президент пытается добиться отмены результатов выборов 2020 года. В свою очередь Трамп отметил, что конгрессу стоит заняться расследованием нарушений на выборах.