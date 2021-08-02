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Кинооператор боевика «В зоне особого внимания» Богданов умер на 85-м году жизни
Общество
Кинооператор боевика «В зоне особого внимания» Богданов умер на 85-м году жизни
pixabay.com

Москва, 2 августа. Советский и российский кинооператор Игорь Богданов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Первым проектом Игоря Богданова была социальная драма с Иваном Лапиковым «Непрошенная любовь», вышедшая на экраны в 1964-м году. Кинооператор также занимался съемкой фильмов «Про чудеса человеческие», «Кура неукротимая», «Нежданный гость» и «Когда дрожит земля».

Одной из самых знаменитых работ сценариста стал боевик «В зоне особого внимания». Публика смогла оценить киноленту на экранах в 1977 году. Проект Богданова получил несколько наград, в том числе Серебряную медаль имени Александра Довженко.

Ранее известный греческий певец и музыкант Толис Воскопулос умер в возрасте 80 лет из-за сердечного приступа. Об этом сообщило местное издание Proto Thema.

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