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NI: учения России и Китая будут иметь важное значение для мировой геополитики

  /   Обновлено: 02 августа 2021 01:50
Армия
NI: учения России и Китая будут иметь важное значение для мировой геополитики
Global Look Press  /  Rahmatullah Alizadah

Вашингтон, 2 августа. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) примут участие в военных учениях Китая «Взаимодействие-2021». Военные эксперты из США уверены, что маневры будут иметь последствия.

Учения состоятся в августе на фоне укрепляющихся связей оборонных ведомств обеих стран. Аналитики сообщают, что это мероприятие будет иметь серьезное значение для мировой геополитики. Помимо этого, сотрудничество Москвы и Пекина укрепится, что не может не быть поводом для беспокойства западных стран, особенно для США, говорится в материале «ПолитРоссии».

«В маневрах будут задействованы 10 тысяч военнослужащих, авиация и артиллерия», — рассказали журналисты The National Interest.

По их мнению, оба государства активно мониторят ситуацию в Афганистане после вывода американских войск из страны. В NI полагают, что теперь гарантом безопасности в Центральной Азии станут Россия и Китай. «Взаимодействие-2021» продемонстрирует военный потенциал тандема возможным противникам и покажет уровень взаимного доверия между армиями обоих государств.

Недавно в Пентагоне признали неэффективность военной стратегии против России и Китая. В 2020 году прошли широкомасштабные военные игры, которые вскрыли недостатки армии США.

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