Беременным назвали способ определения риска преждевременных родов

Вашингтон, 2 августа. Ученые из Университета штата Мичиган выяснили, что анализ крови в ходе дородового осмотра врача может выявить риск преждевременных родов у женщины.

Ученые обнаружили низкие уровни мРНК в CRY2 и CLOCK генов у женщин, родивших преждевременно. Уменьшение уровня мРНК в крови у женщины происходит во втором триместре. Специалисты считают, что это время является идеальным для проверки риска преждевременной беременности. Исследование опубликовано в журнале «Биология репродукции».

Коронавирус может сильно повлиять как на беременную женщину, так и на сам плод. Отмечается, что пациентки с 22 неделями беременности могут пройти вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V».