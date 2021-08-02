Вильфанд назвал 2 августа самым жарким днем недели в ЦФО

Москва, 2 августа. Температура воздуха 2 августа в Центральном федеральном округе будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил это явление «поступлением очень теплых воздушных масс по западной периферии циклона». Погода ожидается облачной с прояснениями, воздух будет насыщенным и влажным, а температура достигнет 29 градусов тепла, передает РИА Новости.

«Во вторник еще переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается… Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России», — отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд ранее анонсировал завершение периода «серебристых облаков» в Москве. Предположительно, это явление перестанет появляться на небе в начале августа.