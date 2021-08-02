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Приглашенная Путиным многодетная семья из Ямала приехала на отдых в Сочи

  /   Обновлено: 02 августа 2021 01:01
Общество
Приглашенная Путиным многодетная семья из Ямала приехала на отдых в Сочи
ИА «Политика Сегодня»

Сочи, 2 августа. Многодетная семья Гавриленко из Надыма прибыла в Сочи после приглашения президента России Владимира Путина в прямом эфире 1 июня.

Отец семейства рассказал, что во время поездки было множество впечатлений. Он отметил, что это то событие, которые будет вспоминаться всю жизнь. До последнего дня программа отдыха ямальцев была сюрпризом, а позже превзошла все ожидания. Об этом информирует «Север-пресс».

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявлял, что увеличивается число туристов, приезжающих на курорты уже вакцинированными или со справками о перенесенной инфекции. Курорты Сочи планируют принять в августе около 900 тыс. гостей, несмотря на ужесточение правил по заселению в отели.

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