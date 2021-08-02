Доктор Мясников спрогнозировал распространение COVID-19 волнами по три месяца

Москва, 2 августа. Трехмесячный период спада распространения коронавируса закончился в США и Европе. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, уже полтора года коронавирусная инфекция распространяется волнами с периодами по три месяца. Он отметил, что в России распространение инфекции началось с опозданием на 1,5 месяца. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

Это позволяет посмотреть на примерах других стран, как может развиваться обстановка с COVID-19 в России. Он отметил, что дальнейшее распространение инфекции также будет происходить волнами, но уже с более легким протеканием болезни при заражении. Мясников заявил, что скоро будет известен ответ на вопрос, в какой степени массовая вакцинация предотвращает распространение инфекции.

Доктор Мясников ранее прокомментировал отмену перчаточного режима в Москве. Обязательное ношение перчаток в общественных местах российской столицы было отменено 30 июля. По словам врача, власти берут ситуацию под контроль.