Чешские олимпийцы заявили о готовности перевезти Тимановскую в Прагу

Токио, 2 августа. Олимпийская сборная Чехии готова взять в Прагу белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которую власти хотят вернуть в Минск из-за ее эмоционально-психологического состояния.

Глава Национального спортивного агентства Филип Нойссер отметил, что атлеты готовы взять с собой представительницу сборной Белоруссии в случае предоставления ей политического убежища в Чехии. С соответствующим запросом о предоставлении убежища он также обратился к правительству республики.

«Если Кристине Тимановской будет предоставлено убежище в Чехии, то она могла бы прилететь в Прагу вместе с нашей командой по окончании Олимпиады в Токио на правительственном самолете», — заявил Нойссер.

Двух белорусских легкоатлеток отстранили от соревнований в эстафете 4х400 метров после отсутствия необходимого количества допинг-проб. На их место тренерский штаб хотел поставить Тимановскую, что возмутило спортсменку. Своим мнением она поделилась в соцсети, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии решил отправить легкоатлетку на родину.

Сама Тимановская говорила, что на нее оказывается серьезное давление. Ранее она хотела запросить политическое убежище в посольстве Австрии в Японии.