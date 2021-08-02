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Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
Армия
Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 2 августа. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов и личный состав ВДВ с 91-ой годовщиной образования.

Сердюков заявил, что защитников Родины, которые участвовали в различных тяжелых военных действиях, всегда будут помнить. Он отметил, что десятки тысяч военнослужащих ВДВ получили медали и ордена за мужество и героизм.

Командующий добавил, что причиной успеха ВДВ являются сила духа и любовь к Отечеству. Он отметил, что взаимовыручка и настоящая дружба надежно связывают гвардию, превращая десантников в крепкую семью. Сердюков пожелал десантникам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений на благо России.

Глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сегодня ВДВ является оперативно-стратегическим резервом Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Он отметил, что подразделения ВДВ оснащены самой современной военной техникой.

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Все новости / Армия / Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
вдв праздник 2 августа
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