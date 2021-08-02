Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 01:29
01:26
Общество
Вильфанд назвал 2 августа самым жарким днем недели в ЦФО
01:21
Общество
Венгрия вновь начнет выдавать туристические визы жителям России со 2 августа
01:10
Спорт
Чешские олимпийцы заявили о готовности перевезти Тимановскую в Прагу
01:01
Общество
Приглашенная Путиным многодетная семья из Ямала приехала на отдых в Сочи
01:00
Армия
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск
00:58
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал распространение COVID-19 волнами по три месяца
00:56
Армия
Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
00:51
Общество
Собянин объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве в июле
00:47
Общество
Собянин поделился итогами введения QR-кодов в Москве
00:41
Армия
Командующий ВДВ Сердюков сообщил о поставке нового вооружения в войска России
Все новости

Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск

  /   Обновлено: 02 августа 2021 01:00
Армия
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отметив уровень подготовки этого подразделения.

В преддверии праздника были организованы мероприятия в подмосковном Алабине на кургане Славы, пишет RT. В нем принял участие и глава Минобороны РФ. Десантники показали свои навыки в рукопашном бою и на полосе препятствий, был организован показ военной техники.

«ВДВ — это высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки», — отметил Шойгу.

С праздником военнослужащих также поздравил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Он подчеркнул, что десятки тысяч десантников были удостоены высших наград за проявленные личные качества в боях.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск
шойгу вдв праздник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru