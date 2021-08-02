Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск

Москва, 2 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отметив уровень подготовки этого подразделения.

В преддверии праздника были организованы мероприятия в подмосковном Алабине на кургане Славы, пишет RT. В нем принял участие и глава Минобороны РФ. Десантники показали свои навыки в рукопашном бою и на полосе препятствий, был организован показ военной техники.

«ВДВ — это высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки», — отметил Шойгу.

С праздником военнослужащих также поздравил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Он подчеркнул, что десятки тысяч десантников были удостоены высших наград за проявленные личные качества в боях.