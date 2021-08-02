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Собянин объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве в июле
Общество
Собянин объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве в июле
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 2 августа. Штамм «Дельта» в несколько раз более вирулентен первоначальной разновидности COVID-19 — из-за этого в Москве и произошла «вспышка» заболеваемости в июле, заявил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что с «приходом» дельта-штамма эпидемиологическая ситуация приняла иной характер. По словам Собянина, до этого новая волна коронавируса сперва проникала в Европу, и лишь спустя месяц-полтора — в Россию. Однако в весенний период индийского штамма на европейской территории практически не было.

«В результате мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней», — отметил мэр Москвы в беседе с РБК.

Сергей Собянин также заявил, что пандемия коронавируса обошлась бюджету столицы в более чем 600 млрд рублей. За 2020 казна не получила порядка 200-250 млрд рублей дохода.

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москва собянин коронавирус дельта штамм
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