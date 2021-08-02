Командующий ВДВ Сердюков сообщил о поставке нового вооружения в войска России

Москва, 2 августа. Воздушно-десантные войска России в этом году смогут использовать новые вооружения и технику. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Российские воздушно-десантные войска являются единственным источником силы быстрого реагирования. Работу отечественных десантников могут упростить новейшие вооружения и технологии, передает «Красная звезда».

«В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов», — заявил Сердюков.

Новейшая техника ВДВ уже продемонстрировала свои боевые способности на подмосковном полигоне Алабино. Министр обороны осмотрел новые и перспективные образцы военной и специальной техники, среди которой был бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».