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Инфекционист Малиновская назвала причину повторного заболевания COVID-19
Общество
Инфекционист Малиновская назвала причину повторного заболевания COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 2 августа. Выздоровевшие после COVID-19 пациенты могут снова заразиться коронавирусом, но уже другим штаммом. Об этом заявила инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Иммунная система перенесшего COVID-19 человека может не распознать другую мутацию коронавируса. У ученых пока недостаточно информации, чтобы определить, почему симптомы заболевания возвращаются, передает «Прайм».

«Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остается в организме несколько недель и «реактивируется», — отметила врач.

Лабораторная служба «Хеликс» и эксперты из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова ранее определили группу людей, в организме которых после COVID-19 вырабатывается больше всего антител. Лидерами стали пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет.

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