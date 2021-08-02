Минобороны России начало программу по модернизации истребителей Су-30СМ

Москва, 2 августа. Капитальный ремонт российских истребителей Су-30СМ начнется в декабре 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Су-30СМ обновят до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». К концу 2022 года ведомство планирует завершить испытания модернизированных самолетов, передают «Известия».

«Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии. На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением», — пояснили в МО.

Воздушно-десантные войска России ранее продемонстрировали новейшие образцы военной техники. Среди них был представлен бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».