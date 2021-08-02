Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 01:29
01:26
Общество
Вильфанд назвал 2 августа самым жарким днем недели в ЦФО
01:21
Общество
Венгрия вновь начнет выдавать туристические визы жителям России со 2 августа
01:10
Спорт
Чешские олимпийцы заявили о готовности перевезти Тимановскую в Прагу
01:01
Общество
Приглашенная Путиным многодетная семья из Ямала приехала на отдых в Сочи
01:00
Армия
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск
00:58
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал распространение COVID-19 волнами по три месяца
00:56
Армия
Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
00:51
Общество
Собянин объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве в июле
00:47
Общество
Собянин поделился итогами введения QR-кодов в Москве
00:41
Армия
Командующий ВДВ Сердюков сообщил о поставке нового вооружения в войска России
Все новости

Минобороны России начало программу по модернизации истребителей Су-30СМ
Армия
Минобороны России начало программу по модернизации истребителей Су-30СМ
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 августа. Капитальный ремонт российских истребителей Су-30СМ начнется в декабре 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Су-30СМ обновят до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». К концу 2022 года ведомство планирует завершить испытания модернизированных самолетов, передают «Известия».

«Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии. На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением», — пояснили в МО.

Воздушно-десантные войска России ранее продемонстрировали новейшие образцы военной техники. Среди них был представлен бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны России начало программу по модернизации истребителей Су-30СМ
минобороны су-30см модернизация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru