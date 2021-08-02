Специалист НИУ ВШЭ оценила влияние вакцинации на распространение COVID-19

Москва, 2 августа. Получение правильной реакции иммунитета является единственным надежным способом борьбы с коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, еще ни одно лекарство не может убить вирус, на это способны только клетки иммунитета. Для формирования иммунитета нужно переболеть СOVID-19 или пройти вакцинацию. Она отметила, что при болезни существует риск получить тяжелые осложнения. Об этом информирует РБК.

Создание популяционной защиты является первостепенной задачей. По словам специалиста, важно, чтобы у максимального количества людей сформировалась эффективная защита от заражения коронавирусом. Она отметила, что точных сведений о том, как вакцинация может защитить близких вакцинированного, еще нет.

Россиянам рассказали, как сократить распространение коронавируса среди родственников. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцинированные люди при заражении выделяют намного меньше вируса, чем непрошедшие вакцинацию.