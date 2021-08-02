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Датский блогер Дирлунд погиб после падения со скалы во время съемок в Альпах
Происшествия
Датский блогер Дирлунд погиб после падения со скалы во время съемок в Альпах
pixabay.com

Рим, 2 августа. YouTube-блогер из Дании Альберт Дирлунд погиб на 23-м году жизни во время съемок видео. Молодой человек сорвался со скалы в итальянских Альпах и скончался от полученных травм.

Блогер оступился во время записи видео и упал с высоты 200 метров. Дирлунд находился на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене.

Смерть блогера подтвердила его семья. Фанаты выразили соболезнования и поблагодарили артиста за творчество.

Альберт Дирлунд имел более 200 тысяч подписчиков в Instagram и примерно 175 тысяч на видеосервисе YouTube. Блогер занимался съемкой клипов и комедийных скетчей, а также поучаствовал в создании известной киноленты «Команда Альберта».

Тем временем группа альпинистов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели смогли их эвакуировать с высоты 4100 метров.

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youtube альпы дирлунд
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