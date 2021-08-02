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Венгрия вновь начнет выдавать туристические визы жителям России со 2 августа
Общество
Венгрия вновь начнет выдавать туристические визы жителям России со 2 августа
pixabay.com

Будапешт, 2 августа. Выдача туристических виз Венгрии стартует для граждан России со 2 августа 2021 года. Такое заявление сделал оператор визовых центров VFS Global.

Подачу документов можно произвести по предварительной записи. Кроме стандартных подтверждающих бумаг, к заявке на туристическую визу нужно предоставить также свидетельство о вакцинации от коронавируса. Переболевшие COVID-19, которые перенесли заболевание в последние полгода, могут посещать страну без ограничений, однако обязаны подтвердить факт болезни соответствующими справками.

Ранее власти Венгрии разрешили российским туристам посещать страну без ПЦР-тестов и прохождения карантина. Основанием для въезда также считался факт вакцинации от коронавируса.

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