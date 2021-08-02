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Аглая Шиловская стала победителем шоу «Три аккорда»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 00:02
Шоу-бизнес
Аглая Шиловская стала победителем шоу «Три аккорда»
Prt Scr youtube.com / Шоу на Первом

Москва, 2 августа. Жюри выбрало победителей в популярном шоу Первого канала «Три аккорда». В финале все участники исполнили последние композиции в стиле шансон.

Жюри по ходу всего сезона выделили талант Аглаи Шиловской, которая в финале спела песню Розенбаума «По снегу, летящему с неба». После исполнения композиции артистка не смогла сдержать слез. Один из членов жюри Александр Новиков заявил, что впервые слышит, что песня прочувствована настолько, что прошибает самого исполнителя.

Остальные члены жюри поддержали композитора и выставили максимальные баллы Шиловской. В итоге она набрала 198 очков и заняла первое место в шоу. Следом за ней расположился экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, на третьей позиции оказалась певица Елена Ваенга.

Эстрадная певица Елена Ваенга попала в скандальную ситуацию на борту самолета. Она рассказала, что возвращалась из отдыха в Петербург, как на нее посыпались оскорбления от мужчины и женщины, летевших с ней в бизнес-классе.

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первый канал шоу три аккорда шиловская
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