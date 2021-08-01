«Лилль» победил ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции

Тель-Авив, 1 августа. Действующий чемпион Франции «Лилль» в матче за Суперкубок страны оказался сильнее ПСЖ. Встреча прошла в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил португальский форвард Шека на 45-ой минуте матча с передачи Бурака Йылмаза. Таким образом, «Лилль» впервые в своей истории одержал победу в этом турнире, передает RT.

Чемпионат Франции по футболу стартует 6 августа. В первом матче нового сезона между собой сыграют «Монако» с Александром Головиным и «Нант».

Состав ПСЖ недавно пополнился новым вратарем. Им стал лучший игрок Евро-2020 — итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который ранее защищал цвета «Милана».