Спасатели эвакуировали двух альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик, 1 августа. Несколько альпинистов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Они были эвакуированы с высоты 4100 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Поисково-спасательная операция проходила в ущелье Безенги на горе Джангитау. Оба альпиниста являются уроженцами города Мурманска. Для их спасения был привлечен вертолет «Хелиэкшн» и пять человек личного состава ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Госпитализация альпинистам не потребовалась.

Недавно аналогичный случай произошел с группой московских альпинистов в горах КБР. Федеральное агентство новостей публиковало видеозапись спасения попавших под камнепад искателей приключений.