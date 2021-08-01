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Спасатели эвакуировали двух альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 23:45
Происшествия
Спасатели эвакуировали двух альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
личный архив команды альпинистов HRM

Нальчик, 1 августа. Несколько альпинистов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Они были эвакуированы с высоты 4100 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Поисково-спасательная операция проходила в ущелье Безенги на горе Джангитау. Оба альпиниста являются уроженцами города Мурманска. Для их спасения был привлечен вертолет «Хелиэкшн» и пять человек личного состава ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Госпитализация альпинистам не потребовалась.

Недавно аналогичный случай произошел с группой московских альпинистов в горах КБР. Федеральное агентство новостей публиковало видеозапись спасения попавших под камнепад искателей приключений.

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мчс камнепад альпинисты спасательная операция
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