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Начало боевых действий между США и Россией в море назвали маловероятным

  /   Обновлено: 01 августа 2021 23:09
Армия
Начало боевых действий между США и Россией в море назвали маловероятным
c6f.navy.mil

Москва, 1 августа. Столкновение кораблей США и России произойдет только в случае крайнего обострения обстановки, предшествующей войне. Об этом страны договорились в двустороннем порядке.

Соглашение призвано предотвратить военные инциденты вблизи территориальных границ, пояснил капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Он прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о «провоцировании» США российскими военными, передает РИА Новости.

«Уверен, что ни мы, ни США не открывали бы огонь на поражение, если бы речь не шла об объявлении боевых действий. Огонь можно открывать в случаях, которые требуют действий именно такого характера», — заверил Горбачев.

Подписанное полвека назад соглашение продолжает действовать. Стороны не нарушали договоренности и никогда не применяли боевые средства.

Политолог Сергей Станкевич ранее предупредил, что иностранцев ждут серьезные последствия в случае новых провокаций у российской границы в Черном море. Он отметил, если нарушители не будут оказывать сопротивления, то для них все закончится мирно.

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