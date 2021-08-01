США выделят 149 млн долларов на отправку гуманитарной помощи в Тыграй

Аддис-Абеба, 1 августа. Соединенные Штаты дополнительно выделят 149 млн долларов на поддержку жителей штата Тыграй.

Гуманитарный кризис на севере Эфиопии вызывает беспокойство международного сообщества. Количество голодающих в Тыграе растет каждый день. По оценкам ЮНИСЕФ, каждая вторая беременная и кормящая женщина страдает от острого недоедания. Если ситуация не изменится, то в следующем году от голода умрут более 100 тысяч детей.

«Мы хотим помочь пострадавшим в Тыграе и надеемся, что другие присоединятся к усилиям по спасению жизней», — заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Доставку гуманитарной помощи в проблемный регион усложняет сопротивление «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Сепаратисты регулярно нападают на конвои с грузами. Так, 21 июля повстанцы заблокировали движение машин с продовольствием и предметами первой необходимости, отправленными из штата Афар.

Вдобавок 6 июля неизвестные разрушили мосты через реку Текезе, по которым проходила большая часть гуманитарной помощи. В данный момент происшествие расследуют.

Ранее стало известно, что Тыграй посетит администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр. Она встретится с советником Эфиопии по национальной безопасности и проведет переговоры с премьер-министром Абием Ахмедом.