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Граждане Эфиопии вышли на очередной митинг в штате Афар против сепаратистов НФОТ
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США выделят 149 млн долларов на отправку гуманитарной помощи в Тыграй
Весь мир
США выделят 149 млн долларов на отправку гуманитарной помощи в Тыграй
Global Look Press  /  © Joerg Boethling / www.imago-images.de

Аддис-Абеба, 1 августа. Соединенные Штаты дополнительно выделят 149 млн долларов на поддержку жителей штата Тыграй.

Гуманитарный кризис на севере Эфиопии вызывает беспокойство международного сообщества. Количество голодающих в Тыграе растет каждый день. По оценкам ЮНИСЕФ, каждая вторая беременная и кормящая женщина страдает от острого недоедания. Если ситуация не изменится, то в следующем году от голода умрут более 100 тысяч детей.

«Мы хотим помочь пострадавшим в Тыграе и надеемся, что другие присоединятся к усилиям по спасению жизней», — заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Доставку гуманитарной помощи в проблемный регион усложняет сопротивление «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Сепаратисты регулярно нападают на конвои с грузами. Так, 21 июля повстанцы заблокировали движение машин с продовольствием и предметами первой необходимости, отправленными из штата Афар.

Вдобавок 6 июля неизвестные разрушили мосты через реку Текезе, по которым проходила большая часть гуманитарной помощи. В данный момент происшествие расследуют.

Ранее стало известно, что Тыграй посетит администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр. Она встретится с советником Эфиопии по национальной безопасности и проведет переговоры с премьер-министром Абием Ахмедом.

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африка эфиопия
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