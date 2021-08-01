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Белорусская легкоатлетка Тимановская находится в токийском отделении полиции

  /   Обновлено: 01 августа 2021 23:24
Олимпиада-2020 в Токио
Белорусская легкоатлетка Тимановская находится в токийском отделении полиции
pixabay.com

Токио, 1 августа. Бегунья на короткие дистанции Кристина Тимановская все еще находится в отделении полиции токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщил источник с места событий.

Спортсменка должна была выступать на дистанциях 100 и 200 метров. Однако из-за допинг-тестов часть легкоатлеток из Белоруссии были отстранены. Тренерский штаб заменил одну из девушек в забеге на 400 метров Тимановской, которая с этим не согласилась и выразила протест.

Национальный олимпийский комитет республики принял решение вернуть ее домой, сославшись на нестабильное эмоционально-психологическое состояние легкоатлетки. Тимановская заявила, что ее насильно вывозят из Токио, и обещала сообщить о своих дальнейших планах через адвоката.

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скандал олимпиада кристина тимановская
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