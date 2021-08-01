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Белорусская бегунья Тимановская пообещала сообщить о планах через адвоката

  /   Обновлено: 01 августа 2021 22:49
Спорт
Белорусская бегунья Тимановская пообещала сообщить о планах через адвоката
instagram.com  /  @kristi_timanovskaya

Токио, 1 августа. Легкоатлетка сборной Белоруссии Кристина Тимановская, которую тренерский штаб решил вернуть в республику прямо с ОИ в Токио, пообещала поделиться ближайшими планами через адвоката.

Легкоатлетка не раскрыла, уехала ли она из отделения полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио. На данный момент перед участком все еще стоят журналисты, ожидающие выхода Тимановской.

«Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката», — сказала Тимановская местному телеканалу «Асахи-ТВ».

Тренерский штаб сборной Белоруссии принял решение отправить Кристину Тимановскую на родину, поскольку у них возникали опасения по поводу ее эмоционально-психологического состояния. Члены оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности отмечали, что бегунью против ее воли вывозят из Токио из-за ее критики в отношении деятельности тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Сама Тимановская намерена запросить политическое убежище в посольстве Австрии в Японии.

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белоруссия токио олимпиада тимановская
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