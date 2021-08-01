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Граждане Эфиопии вышли на очередной митинг в штате Афар против сепаратистов НФОТ
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Граждане Эфиопии вышли на очередной митинг в штате Афар против сепаратистов НФОТ
Весь мир
Граждане Эфиопии вышли на очередной митинг в штате Афар против сепаратистов НФОТ
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 1 августа. Митинг против деятельности сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) прошел в городе Сэмэра, штат Афар. Женщины вышли на улицы, чтобы помешать повстанцам «разрушить страну».

Демонстрантки призвали международное сообщество обратить внимание на рост насилия в Тыграе. Они напомнили, что от рук боевиков каждый день умирают сотни детей и стариков. Митинг с аналогичными лозунгами также провели эфиопы, проживающие в Судане.

«Остановите насилие в Тыграе. Дети, женщины и старики не должны умирать», — скандировали протестующие.

Возмущение жительниц штата Афар можно понять. Вооруженный конфликт между НФОТ и правительственными войсками поставил под угрозу жизни сотни тысяч тыграйцев. В охваченном войной регионе голодают более 350 тысяч человек, а острую нехватку продовольствия испытывают около 4 млн. Согласно оценками ЮНИСЕФ, через год от недоедания рискуют умереть свыше 100 тысяч детей.

Законное правительство Эфиопии отправило 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости в Тыграй, а 5 июля разрешило полеты над территорией региона. Так, 23 июля самолет Всемирной продовольственной программы (WFP) приземлился в городе Мэкэле. На борту судна находились гуманитарный груз и сотрудники международной организации.

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африка эфиопия
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