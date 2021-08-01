Эфиопская диаспора в Судане вышла на митинг против сепаратистов НФОТ

Хартум, 1 августа. Граждане Эфиопии, проживающие в Судане, провели митинг в поддержку кампании против «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).
Вооруженное противостояние между правительственными войсками и бойцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), вспыхнувшее 4 ноября 2020 года, переросло в настоящую гражданскую войну. Конфликт унес сотни жизней и привел к гуманитарной катастрофе на севере Эфиопии.
Население штата Тыграй повально голодает. Это приблизительно 4 млн человек. По данным ЮНИСЕФ, свыше 100 тысяч детей рискуют умереть от недоедания уже через год.
Ранее деятельность НФОТ подверглась критике в штатах Амхара и Оромия. Местные жители вышли на мирную демонстрацию в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF) и призвали повстанцев сложить оружие.