Эфиопская диаспора в Судане вышла на митинг против сепаратистов НФОТ

Хартум, 1 августа. Граждане Эфиопии, проживающие в Судане, провели митинг в поддержку кампании против «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Вооруженное противостояние между правительственными войсками и бойцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), вспыхнувшее 4 ноября 2020 года, переросло в настоящую гражданскую войну. Конфликт унес сотни жизней и привел к гуманитарной катастрофе на севере Эфиопии.

Население штата Тыграй повально голодает. Это приблизительно 4 млн человек. По данным ЮНИСЕФ, свыше 100 тысяч детей рискуют умереть от недоедания уже через год.

pixabay.com /

Однако НФОТ не заботит плачевное положение жителей Тыграя. Повстанцы регулярно нападают на конвои с продовольствием и предметами первой необходимости, а 6 июля неизвестные разрушили стратегически важные объекты — мосты через реку Текезе. С тех пор доставка гуманитарной помощи в регион стала еще более проблематичной.

Ранее деятельность НФОТ подверглась критике в штатах Амхара и Оромия. Местные жители вышли на мирную демонстрацию в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF) и призвали повстанцев сложить оружие.