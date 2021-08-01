Международная группа ученых объяснила опасность приготовления еды на дровах

Токио, 1 августа. Приготовление пищи на углях или дровах может вызвать риск развития серьезного заболевания глаз. Об этом сообщила группа международных ученых.

Исследователи из Оксфордского университета Nuffield Department of Population Health (NDPH), Китайской академии медицинских наук и Пекинского университета провели анализ данных почти полумиллиона жителей Китая в China Kadoorie Biobank. Изучение записей медстрахования показало, что большая часть пациентов были госпитализированы с заболеванием глаз после приготовления еды на костре, передает MedicalXpress.

Специалисты исследовали большое количество факторов и пришли к выводу, что причиной возникновения недугов является длительное использование твердого топлива. Чаще всего подобные заболевания были зафиксированы среди жителей сельских населенных пунктов, курильщиков и пожилых женщин.

Укрепить здоровье глаз поможет употребление рыбы и орехов. Лосось, скумбрия, сардины и сельдь способствуют избавлению от сухости и обеспечивают профилактику дистрофии сетчатки и катаракты благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3.