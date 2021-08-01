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Астраханские инженеры создали роботов-помощников для африканских экологов и фермеров
Весь мир
Астраханские инженеры создали роботов-помощников для африканских экологов и фермеров
Prt Scr youtube.com  /  Sony

Аккра, 1 августа. Команда инженеров Астраханского госуниверситета разработала беспилотные летательные аппараты для фермеров и экологов. Заказчиком выступила агропромышленная компания в Гане.

Инженер вузовского центра «Перспективные технологии в электронике и робототехнике» Дмитрий Резцов рассказал об особенностях разработки в интервью «Российской газете».

«Agroday состоит из квадрокоптера с пропеллерами и бака с опрыскивателем. Аппарат производит распыление [удобрений и химикатов] в разных точках поля по маршруту с заданными координатами», — объяснил Резцов.

По его словам, робот подойдет для транспортировки небольших грузов, например, семян. Преимущество Agroday перед аналогичными моделями на рынке заключается в невысокой стоимости. Сборка БПЛА обошлась инженерам в 150 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники Астраханского госуниверситета работают над новой версией подводного аппарата Prometey для обнаружения разливов в районе прокладки морских нефтепроводов и обследования дна. Также робот может оценивать состояние стоек мостов, подсчитывать популяцию рыб и даже создавать панорамы подводного мира.

Ранее появилась информация о том, что госкорпорация «Росатом» рассматривает идею строительства ветропарков в Египте и Марокко.

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бпла африка гана
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