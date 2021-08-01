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Президент Франции призвал к переговорам стороны конфликта в Эфиопии
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Президент Франции призвал к переговорам стороны конфликта в Эфиопии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Аддис-Абеба, 1 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал стороны вооруженного конфликта в эфиопском штате сесть за стол переговоров.

Французский лидер обсудил  с главами правительств Эфиопии Абием Ахмедом и Судана Абдаллой Хамдуком, в ходе которых выразил обеспокоенность в связи с развитием вооруженного конфликта на севере Эфиопии. Он заявил, что Париж готов координировать процесс, не нарушая территориальную целостность африканской страны.

«Развитие обстановки в Эфиопии требует проведения между всеми сторонами конфликта переговоров о прекращении столкновений», — сообщается на сайте администрации Макрона.

Также политик призвал снять ограничения на отправку гумпомощи в проблемные регионы Эфиопии. Боевые действия между повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками привели к острому гуманитарному кризису. Около 70% жителей штата страдают от нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости.

Различные международные организации оказывают поддержку местному населению, но сталкиваются с сопротивлением последователей НФОТ. Бойцы блокируют движение конвоев с гуманитарной помощью, что усугубляет и без того сложную ситуацию.

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