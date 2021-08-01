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Принятие «Мапутского протокола»: как африканские женщины боролись за права
Весь мир
Принятие «Мапутского протокола»: как африканские женщины боролись за права
wikipedia.org  /  hdptcar / CC BY 2.0

Ежегодно 31 июля отмечается Всемирный день африканских женщин. Дата приурочена к принятию «Мапутского протокола», который наложил запрет на дискриминацию представительниц прекрасного пола на Черном континенте.

Документ принял Африканский союз 11 июля 2003 года. Он гарантировал женщинам права на репродуктивное здоровье, участие в политической жизни и защиту в вооруженных конфликтах. Также правовой акт запретил дискриминацию и вредные практики в отношении девушек.

Сегодня «Мапутский протокол» действует на территории 42 из 55 африканских стран. Правозащитники используют его в качестве судебного инструмента. Так, в 2020 году кенийский суд на основании международных документов по правам человека и протокола признал правительство страны ответственным за нерасследование нападений на гендерной почве в 2007–2008 годах.

Принятие «Мапутского протокола»: как африканские женщины боролись за права
wikipedia.org  / hdptcar / CC BY 2.0
Несмотря на очевидную пользу, ряд государств бойкотирует прогрессивную инициативу. Между тем статистика неутешительная: лишь 25% представительниц прекрасного пола участвует в политической жизни региона. А патриархальные африканские страны и вовсе игнорируют права женщин.

Некоторые государства согласились ратифицировать договор, но с «оговорками». Чаще всего поправки вносят в статьи 14 (2-c) и 10 (3) о праве на медицинский аборт и сокращении военных расходов в пользу социального развития женщин.

Это приводит к самым негативным последствиям. Так, после принятия протокола в Кении увеличилась смертность от осложнений, вызванных домашними абортами. Аналогичным образом когда-то поступила Руанда, но через несколько лет правительство страны отменило запрет на прерывание беременности, заменив его на проведение информационно-просветительских кампаний и обучение медицинских работников.

Ранее сразу три африканских автора попали в лонг-лист Букеровской премии. Среди них оказалась сомалийско-британская писательница Надифа Мохамед.

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африка
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