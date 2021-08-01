«Зенит» и «Ростов» забили шесть мячей на двоих в матче РПЛ

Ростов, 1 августа. Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в выездном матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 4:2.

Игра прошла при полном преимуществе гостей, которые уже к концу первого тайма уверенно выигрывали, дважды поразив ворота соперника. Мячи забили Александр Ерохин и Сердар Азмун после назначенного пенальти. Однако в добавленное время 11-метровый удар уже был назначен в ворота Михаила Кержакова. Никита Комличенко с точки не промахнулся.

Во втором тайме Вендел снова сделал «Зениту» задел в два мяча, но ростовчане опять сократили отставание до минимума усилиями Максима Осипенко. На последней минуте точку в матче поставил Александр Ерохин, оформив дубль.

Недавно окончательно определилось будущее Азмуна. Вокруг форварда ходили слухи о переходе в леверкузенский «Байер», но трансфер не состоялся. До следующего трансферного окна иранец точно будет защищать цвета «Зенита».