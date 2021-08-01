Боевики массово сдают оружие властям ЦАР

Банги, 1 августа. Более сотни радикалов добровольно разоружились в городе Бриа префектуры Верхнее Котто. Бандиты долгое время скрывались от правосудия в этом регионе.

Выполнить требование правительства ЦАР согласились боевики из христианского ополчения «Анти-Балака», а также «Движение свободных центральноафриканцев за справедливость» (MLCJ), «Обновленная Селека» (SR), «Возвращение, протест, реабилитация» (3R), «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC), «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC) и «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC).

Большая часть перечисленных объединений являются выходцами из радикально-исламистской группировки «Селека». В общей сложности боевики сдали более ста единиц стрелкового оружия, а также большое количество взрывчатки, военной техники и снаряжения.

Первыми капитулировали члены «Народного фронта возрождения ЦАР» (FPRC). Генеральный прокурор Центральноафриканской Республики Эрик Дидье Тамбо призвал лидеров сдавшихся боевиков распространить информацию в рядах бандформирований, чтобы они последовали примеру образумившихся товарищей.